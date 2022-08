Emma Thompson difende i coordinatori d’intimità e lancia una frecciatina a Sean Bean

Dopo James Gunn e Lena Hall, anche Emma Thompson si esprime in difesa dei coordinatori di intimità, a seguito delle dure critiche rivolte da Sean Bean nei confronti di questa categoria (tutti i dettagli in quest’articolo). L’attrice, intervistata nel programma radio Fitzy & Wippa, ha dichiarato che secondo lei “i coordinatori dell’intimità sono incredibilmente importanti“, aggiungendo:

Non so se ne avete parlato con qualcuno che ha detto di sentirsi distratto da queste figura, ma un’altra conversazione che potreste sentire è quella in cui le persone dicono: “Mi ha messo a mio agio. Mi ha fatto sentire al sicuro. Mi ha fatto sentire in grado di fare questo lavoro“.

Emma Thompson ha recentemente lavorato con i coordinatori d’intimità per Good Luck to You, Leo Grande, film uscito lo scorso giugno su Hulu dove interpreta una donna di mezza età che ingaggia un escort maschio per esplorare la sua sessualità e raggiungere l’orgasmo per la prima volta nella sua vita.

L’attrice ha poi continuato l’intervento sostenendo che simulare il sesso sullo schermo “non è una situazione confortevole“. Ha poi lanciato una frecciatina a Sean Bean senza però rivolgersi direttamente all’attore:

No, non si può semplicemente lasciar correre. Non sei da solo solo in una stanza d’albergo, sei circondato da un gruppo di uomini… che trasportano cose. Quindi non so chi fosse l’attore [contrario], ma forse si è ritrovato un coordinatore d’intimità in casa.

Tra le altre dichiarazioni a sostegno dei coordinatori di intimità, segnaliamo anche quella di Rachel Zegler, star di West Side Story, che ha twittato: “I coordinatori dell’intimità stabiliscono un ambiente di sicurezza per gli attori e la spontaneità nelle scene intime può essere pericolosa” e quella dell’ attrice di She-Hulk Jameela Jamil che sempre su Twitter ha osservato: “Il nostro lavoro come attori è quello di non farlo sembrare una cosa tecnica, ma nessuno vuole un palpeggiamento improvvisato“.

FONTE: THR