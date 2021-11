, la storica interprete di Hermione Granger, ha dedicato un commosso post su Instagram alla già attesissima reunion di Harry Potter prevista per il primo gennaio su HBO Max negli Stati Uniti (presumibilmente in Italia sarà su Sky e NOW).

Ecco, a seguire, la nostra traduzione del post:

Harry Potter è stato la mia casa, la mia famiglia, il mio mondo ed Hermione è ancora il mio personaggio di fiction preferito di tutti i tempi. Credo che un giornalista, una volta, disse che era irritante il quantitativo di volte in cui, durante un’intervista, avevo menzionato quanto fossi fortunata e aveva cominciato a contarle… MA DANNAZIONE LO SAPEVO BENE!!! E lo so tutt’ora! A rendermi orgogliosa non è solo quello che il nostro gruppo ha contribuito a dare al franchise in qualità di attori, ma anche del percorso fatto da quei bambini che sono cresciuti diventando dei giovani adulti lungo il cammino. Osservo i miei adorati colleghi oggi e sono così orgogliosa di quello che ciascuno di noi è diventato come individuo. Sono orgogliosa della gentilezza che abbiamo sempre dimostrato l’un l’altro, del supporto reciproco che si siamo dati, di aver sostenuto qualcosa di realmente significativo. E grazie anche ai fan che hanno continuato a dimostrare tutto il loro supporto anche molto tempo dopo la fine dell’ultimo capitolo. La magia di questo mondo non esisterebbe senza di voi. Grazie per averlo reso un posto così inclusivo e pieno d’amore. Sento ancora di continuo la mancanza della crew che ha fatto questi film. Grazie per il vostro duro lavoro che, spesso, non riceve le giuste attenzioni. Buon ventennale a tutti i Potterhead! Spero che questa Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts che arriverà in streaming il primo gennaio vi possa piacere ⚡️ C’è da aspettarsi molto 😊

Ecco anche il post originale:

In questo articolo trovate tutti i dettagli noti sinora.

Quanto attendete la reunion di Harry Potter e cosa ne pensate delle parole di Emma Watson? Se siete abbonati a BadTaste+ potete dircelo nello spazio dei commenti qua sotto.