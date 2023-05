Il Financial Times ha dedicato un pezzo a Emma Watson e a suo fratello Alex, che hanno deciso di intraprendere una nuova avventura: il commercio del loro gin, Renais.

L’attrice non gira un film da Piccole donne di Greta Gerwig: sono passati cinque anni dalla fine delle riprese, ma l’attrice non ha fretta di tornare sotto i riflettori.

“Non ero molto felice, a dirla tutta” ha dichiarato. “Mi sentivo un po’ in gabbia e la cosa che trovavo molto dura era vendere qualcosa su cui non avevo molto controllo“.

Ha poi aggiunto: “Promuovere un film, sentire i giornalisti che mi chiedevano quanto un progetto si allineasse alla mia visione, trovavo molto difficile essere il volto e la portavoce di cose in cui non ero coinvolta, a cui non contribuivo. Ero ritenuta la responsabile in una maniera che ho iniziato a trovare frustrante, perché non avevo voce in capitolo. Mi sono resa conto che volevo mettere la faccia in cose in cui se mi avessero criticato per qualcosa, avrei potuto dire – senza odiarmi – “Sì, ho fatto un casino, è stata una mia decisione e avrei dovuto fare di meglio”“.

Dopo aver diretto uno spot per Prada, l’attrice girerà un video musicale per un cantante ancora misterioso, e ha spiegato che intende tornare a recitare: “Sì, assolutamente, ma sono felice di aspettare il progetto giusto. Adoro ciò che faccio, perciò si tratta solo di trovare un modo per farlo che non mi faccia spezzare in persone e facce diverse. E non voglio più essere un robot“.

Cosa ne pensate delle parole di Emma Watson? Ditecelo nei commenti!

