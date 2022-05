ASCOLTA – Tutto sul mercato di Cannes 2022 per capire se sarà quello di prima

L’ Hollywood Reporter svela chesarà protagonista di, nuovo adattamento cinematografico tratto dal romanzo erotico di Emmanuelle Arsan.

Audrey Diwan, vincitrice del Leone d’oro a Venezia l’anno scorso per Happening, siederà in cabina di regia.

Il progetto sarà presentato ai distributori in occasione del festival di Cannes dalla Wild Bunch International e CAA Media Finance domani, 18 maggio.

Pubblicato in Francia nel 1967, Emmanuelle è la storia delle avventure sessuali di una donna che affronta una serie di fantasie erotiche. Il libro era già stato portato sul grande schermo in un film del 1974 diretto da Just Jaeckin e con protagonista Sylvia Kristel. Il film si rivelò un grande successo in tutto il mondo e diede luogo a seguiti, parodie e anche imitazioni a basso budget.

