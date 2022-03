LEGGI ANCHE – Encanto, la recensione

Encanto 2 si farà? Molto probabilmente la risposta a questa domanda è, naturalmente, affermativa anche perché la stessa dirigenza della Disney non ha nascosto i suoi piani in merito. A inizio febbraio, nel corso dell’assemblea con gli azionisti in cui la major ha effettuato il rendiconto dell’ultimo quarto del 2021, il CEO della multinazionale dell’intrattenimento, Bob Chapek, ha spiegato cheè “il lancio di un nuovo franchise” specificando anche che in Disney non si condivide l’idea che “il cinema sia l’unica maniera per dare il via a un franchise”.

Insomma: prima o poi vedremo quasi certamente un Encanto 2 anche perché il film, dopo una permanenza nei cinema in cui gli incassi sono stati non propriamente esaltanti a causa della reticenza del pubblico delle famiglie ad andare in sala durante la pandemia, è diventato un autentico fenomeno di costume una volta approdato in streaming su Disney Plus.

Nelle or scorse, il regista della pellicola, Jared Bush, ha preso parola su Twitter per affrontare la questione di Encanto 2 esprimendosi nella seguente maniera:

Mi viene chiesto spessissimo se ci sarà più roba di Encanto – altri film, cose in Tv, a teatro etc etc – e vi dirò questo, ovvero che è sempre stato il nostro sogno, ma a decidere saranno i fan che si sono ritrovati in questa storia, che hanno rivisto la loro famiglia nella nostra, che hanno deciso di trascorrere del tempo con i Madrigal… e ne vogliono ancora

I’m asked a LOT if there’ll be more #Encanto – movies, TV, Theater, etc – I’ll say this, it was always our dream, but the real deciders are the fans who found themselves in this story, who saw their family in ours, who chose to spend time with the Madrigals… and want to again.🙏 pic.twitter.com/BI3sGCdMov — Jared Bush (@thejaredbush) March 22, 2022

Qualche giorno fa, Lin-Manuel Miranda, autore delle canzoni di Encanto, si è detto aperto alla possibilità di dare forma a un sequel, a prescindere dalla “forma” che potrebbe avere (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Encanto 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!