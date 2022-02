Nonostante un incasso non particolarmente esaltante al cinema,, il sessantesimo classico d’animazione Disney, ha avuto una vera e propria seconda vita nel momento in cui è arrivato in streaming sulo scorso 24 dicembre.

La pellicola è diventata virale in ogni dove, ha scalato le classifiche di Billboard regalando un primato che alla Disney mancava dal 1993, anno di uscita di Aladdin e, presumibilmente, ha anche spinto le sottoscrizioni alla piattaforma streaming della casa di Topolino.

Durante l’assemblea con gli azionisti (via Variety) focalizzata sui risultati del quarto trimestre del 2021, un trimestre che, contrariamente al precedente, ha visto un incremento negli abbonamenti a Disney+, il CEO della compagnia, Bob Chapek, ha specificato che Encanto rappresenta “il lancio di un nuovo franchise” aggiungendo anche che in Disney non si condivide l’idea che “il cinema sia l’unica maniera per dare il via a un franchise”. Allo stato attuale delle cose, non si conoscono ulteriori dettagli sui piani futuri circa lo sviluppo del franchise di Encanto.

A seguire trovate la sinossi ufficiale del cartoon:

Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto. La magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia. Il film è diretto da Jared Bush e Byron Howard, co-diretto da Charise Castro Smith, e include le canzoni originali del vincitore dell’Emmy®, del GRAMMY® e del Tony Award® Lin-Manuel Miranda.

