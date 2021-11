LEGGI: la recensione di Encanto

Saràa dominare il box-office negli Stati Uniti durante il weekend lungo del Ringraziamento. A livello cinematografico, il giorno delle nuove uscite è oggi, un prefestivo (domani è Thanksgiving), e così ieri sera si sono tenute le anteprime. Il film d’animazione Walt Disney Animation, che lo ricordiamo avrà un’esclusiva cinematografica di 30 giorni prima di approdare su Disney+ alla Vigilia di Natale, ieri ha raccolto 1.5 milioni di dollari in poco meno di 4000 cinema. Accolto positivamente dal pubblico, Encanto potrebbe incassare fino a 50 milioni tra oggi e domenica sera, ma non è da escludere un risultato anche migliore delle aspettative visto che domani e dopodomani le scuole americane saranno chiuse. Per fare un confronto pre-pandemico,incassarono rispettivamente 2.6 e 2.3 milioni di dollari alle anteprime.

Ottimo debutto alle anteprime anche per House of Gucci: il film di Ridley Scott ha raccolto ben 1.3 milioni di dollari. Promosso con la sufficienza dalla critica, sembra stato più apprezzato dal pubblico, e non è da escludersi un exploit del film con Lady Gaga nel corso del weekend. Al momento le previsioni parlano di una trentina di milioni entro domenica sera.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha raccolto invece 935 mila dollari con anteprime che hanno avuto inizio sin dalle tre del pomeriggio. La Sony punta a una decina di milioni di dollari nei cinque giorni, ma gli analisti sono convinti che il film potrebbe arrivare anche a 15 milioni.

Il maggiore incasso di ieri l’ha totalizzato ovviamente Ghostbusters: Afterlife, con 4.7 milioni di dollari e un totale finora di 52.5 milioni di dollari. Il film della Sony dovrebbe tenere molto bene durante il Ringraziamento.

Vi terremo aggiornati

Fonte: Deadline