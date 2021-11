Come vi dicevamo ieri, in questo periodo di profonda incertezza non è semplice fare previsioni sugli incassi nel weekend lungo del Ringraziamento negli Stati Uniti, ed è guardando i dati di ieri (la festività del Ringraziamento) e di oggi (Black Friday) che sarà più semplice capire se nuove uscite comeriusciranno a mantenersi in linea con i pronostici iniziali.

Durante il giorno del Ringraziamento, Encanto ha raccolto 5.8 milioni di dollari, salendo così a 13.3 milioni di dollari in due giorni. Grazie al punteggio CinemaScore A, il passaparola dovrebbe essere garantito, e le attuali proiezioni parlano di un incasso tra i 35 e i 40 milioni di dollari nei cinque giorni, e cioè nella fascia bassa dei pronostici iniziali (c’era addirittura chi puntava a un pre-pandemico 60 milioni). Non è da escludere, però, che la cifra si alzi nel corso del weekend.

Seconda posizione per Ghostbusters: Legacy, con 5.3 milioni di dollari e un totale di 63.3 milioni di dollari: si tratta di un risultato incoraggiante, valorizzato dall’esclusiva cinematografica ovviamente. Nel weekend lungo potrebbe raccogliere 35 milioni di dollari, arrivando a 90 milioni complessivi.

Terzo posto per House of Gucci, che ieri ha incassato 3.4 milioni di dollari, per un totale di 7.6 milioni in due giorni. In questo caso, il CinemaScore è B+, che potrebbe tradursi in una frenata nel weekend. Ora si parla di 20-25 milioni entro domenica sera.

Al quarto posto Resident Evil: Welcome to Raccoon City ha raccolto 2.5 milioni di dollari, che salgono a 3.5 milioni in due giorni. La speranza di Sony Screen Jems era che il film si proponesse come controprogrammazione nei confronti dell’offerta per famiglie e per adulti, ma la risposta non sembra essere quella desiderata. Si prevedono, a questo punto, meno di 10 milioni nel weekend lungo.

INCASSI USA DEL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO

ENCANTO – $5,800,000 / $13,300,000 GHOSTBUSTERS: LEGACY – $5,300,000 / $63,258,129 HOUSE OF GUCCI – $3,392,596 / $7,601,596 ETERNALS – $1,600,000 / $142,743,809 RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY – $1,025,000 / $3,525,000 CLIFFORD IL GRANDE CANE ROSSO – $725,000 / $38,008,301 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – $285,000 / $207,950,986 THE FRENCH DISPATCH – $109,000 / $13,862,230 RON’S GONE WRONG – $27,000 / $22,546,848 ANTLERS – $14,000 / $10,451,069

Fonte: The-Numbers