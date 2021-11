guida la classifica italiana di venerdì, che perde circa il 20% rispetto a venerdì scorso: ieri sono stati infatti raccolti poco meno di 600 mila euro. Il film d’animazione incassa altri 197 mila euro, portandosi a 420 mila euro in tre giorni e puntando, ovviamente, a vincere il weekend.

Al secondo posto troviamo Ghostbusters: Legacy, con 85 mila euro e un totale di quasi 1.4 milioni di euro, mentre al terzo posto Eternals incassa 57 mila euro, portandosi a 7.7 milioni di euro complessivi.

Quarta posizione per Resident Evil: Welcome to Raccoon City, che incassa 49 mila euro e sale a 79 mila euro complessivi. Chiude la top-five The French Dispatch, con 40 mila euro e un totale di 1.7 milioni di euro.

Al sesto posto l’altra nuova uscita Una famiglia mostruosa, con 40 mila euro e un totale di 60 mila euro in due giorni.

Ricordiamo che in sala c’è anche È stata la mano di Dio: dopo che mercoledì gli incassi sono stati parzialmente riportati come “rassegna cinematografica”, ora non vi è più traccia di dati che possano ricondurre al successo o meno del film di Paolo Sorrentino. Netflix infatti ha chiesto alle 250 sale che lo proiettano di non comunicare gli incassi a Cinetel, come accaduto anche per le altre pellicole distribuite in passato dallo streamer.

INCASSI ITALIA 26/11/2021

ENCANTO – € 197.215 / € 420.857 GHOSTBUSTERS: LEGACY – € 85.709 / € 1.381.830 ETERNALS – € 56.905 / € 7.785.636 RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY – € 49.224 / € 79.700 THE FRENCH DISPATCH – € 40.443 / € 1.695.950 UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA – € 39.923 / € 60.797 ZLATAN – € 17.480 / € 1.525.788 IO SONO BABBO NATALE – € 14.743 / € 1.469.448 FREAKS OUT – € 14.256 / € 2.508.542 PER TUTTA LA VITA – € 11.321 / € 842.192

