continua a guidare la classifica italiana e rimane in testa anche sabato, battendo le nuove uscite. In attesa di titoli più forti in arrivo per le feste, gli incassi sono in calo di quasi il 30% rispetto a una settimana fa. Il film d’animazione ieri ha raccolto 365 mila euro, per un totale di 2.6 milioni di euro.

Al secondo posto Cry Macho incassa 130 mila euro: il film di Clint Eastwood sale così a 220 mila euro in tre giorni. Terza posizione per Ghostbusters: Legacy, con 113 mila euro e 2.1 milioni di euro, mentre Clifford – Il grande cane rosso al quarto posto incassa 108 mila euro e sale a 151 mila euro in tre giorni. Chiude la top-five L’uomo dei ghiacci, con 75 mila euro e un totale di 122 mila euro. Tra le altre nuove uscite, al nono posto Caro Evan Hansen incassa 37 mila euro e sale così a 65 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 4 / 12 / 2021

ENCANTO – € 365.664 / € 2.645.342 CRY MACHO – € 130.488 / € 220.509 GHOSTBUSTERS: LEGACY – € 113.970 / € 2.102.553 CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO – € 108.724 / € 151.526 L’UOMO DEI GHIACCI – € 75.917 / € 122.364 ETERNALS – € 64.050 / € 8.203.050 UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA – € 63.723 / € 468.918 RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY – € 49.462 / € 428.683 CARO EVAN HANSEN – € 37.751 / € 64.953 THE FRENCH DISPATCH – € 32.951 / € 1.968.399

Fonte: Cinetel