non è stato un grande successo al box-office globale (246 milioni): il film d’animazione Disney ha pagato i timori per una nuova ondata di Coronavirus e il fatto che, dopo soli 30 giorni, la Disney lo ma reso disponibile in streaming per le festività natalizie. Tuttavia è proprio su Disney+ che è diventato un fenomeno, cosa dimostrata non tanto dai numeri (che la major non diffonde), ma dai record di ascolti della colonna sonora, che ha scalato la classifica Billboard e il social TikTok. E ora, c’è la possibilità che Lin-Manuel Miranda, autore delle canzoni, vinca l’Oscar per Dos Oruguitas e diventi finalmente EGOT.

Proprio Miranda, ora, non esclude di voler lavorare a un sequel del film. In un’intervista con Collider, il musicista e attore ha spiegato di percepire un certo interesse nel pubblico verso la continuazione della storia:

Penso che ci sia una fame nel pubblico perché si esplori ulteriormente la famiglia Madrigal, visto che è composta da molti personaggi e quindi che ci sono molti doni e poteri. Inoltre il finale del film è piuttosto aperto: li abbiamo lasciati in una versione più realizzata di loro stessi. In che direzione potremmo andare? Penso quindi che sia più una questione di quando, e non di se, si farà un sequel… e di che forma potrà prendere. Sarà un altro film? Una serie? Un adattamento teatrale nel quale avremo pià tempo a disposizione (perché di solito durano un’ora più dei film)? Non abbiamo ancora parlato della forma che potrebbe avere questa prosecuzione, ma io sarei assolutamente disponibile a continuare questa storia. Adoro scrivere per Dolores e Camilo. Mi piacerebbe scrivere altre canzoni per loro. E anche per Isabela. Quindi non so in che forma, perché non ne abbiamo ancora parlato, ma io ci starei.

Miranda ammette poi di avere una chat di gruppo con i filmmaker di Encanto nella quale si scambiano i meme e le reazioni del pubblico al film:

Tutto quello che il pubblico sta facendo… a noi piace tantissimo!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!