Lin-Manuel Miranda, autore delle canzoni e della storia di Encanto, il sessantesimno Classico d'animazione della Disney, non sa nulla circa quello che la major voglia effettivamente fare per dare vita a un vero e proprio franchise collegato alla pellicola che, dopo un deole esordio al cinema, ha ottenuto una vera e propria seconda vita in streaming su Disney+.

Una settimana fa, durante l’assemblea con gli azionisti in cui la Disney ha effettuato il rendiconto dell’ultimo quarto del 2021, il CEO della compagnia, Bob Chapek, ha detto che Encanto è “il lancio di un nuovo franchise” specificando anche che in Disney non si condivide l’idea che “il cinema sia l’unica maniera per dare il via a un franchise”.

In un’intervista con The Wrap (via Screen Rant), Lin-Manuel Miranda ha spiegato di non sapere nulla di tutto ciò:

Non so nulla circa quello detto da Chapek, lo apprendo letteralmente in questo momento. Gli ho parlato e gli ho detto “So che esiste un mondo in cui questa casita vive in un parco a tema e dove possiamo letteralmente camminarci”. È davvero molto emozionante, così come lo è il sottoprodotto di tutti questi personaggi, composto da un sacco di persone che desiderano che noi si vada ad esplorarne di più, così come già viene fatto con le fan art in tutto il globo. Ma non so che forma assumerà, non so se si tratterà di una serie animata o di un secondo film. Non so se ci sarà un adattamento teatrale dove avremo un po’ più di tempo per approfondire la cosa. Tutto è possibile, ma non abbiamo ancora avuto delle discussioni concrete sulla forma che potrebbe assumere.

