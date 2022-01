Nel corso di una chiacchierata per l’ Awards Circuit Podcast ha parlato del successo della colonna sonora di, frutto di una collaborazione con Germaine Franco.

L’attore si è detto ovviamente entusiasta:

Condividere quella colonna sonora, di cui vado così fiero, è meraviglioso, è più sofisticata di quanto sia mai riuscito a fare prima nel campo dell’animazione.

Ha poi parlato del punto di partenza, concentrarsi sulla famiglia alla base del racconto:

È quella la storia, 12 protagonisti che non vogliono salvare il mondo, è il rapporto tra questi personaggi la vera storia.

Sull’impatto della colonna sonora sulle persone, ha poi aggiunto:

È stato meraviglioso vedere che alcune persone definiscano Surface Pressure la più calzante per il loro rapporto con i fratelli minori. […] Anche noi abbiamo inserito le nostre storie di famiglia nel calderone per creare Encanto.

Come vi abbiamo raccontato, la colonna sonora originale è arrivata in cima alla classifica Billboard 200 degli album: la canzone We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno!) è salita al quinto posto della classifica Hot 100.

