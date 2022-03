La Disney ha annunciato oggi che venerdì 18 marzo arriverà su Disney Plus l’edizione sing along di, il film d’animazione che dopo aver incassato 250 milioni di dollari in tutto il mondo è diventato un vero fenomeno su Disney Plus, ottenendo poi tre candidature agli Oscar. La colonna sonora della pellicola, nel frattempo, ha ottenuto un successo straordinario rimanendo in testa alla classifica per settimane.

La versione sing along di Encanto verrà seguita poi da quelle di altri grandi classici Disney come Frozen, Frozen 2 e le due versioni de La Bella e la Bestia (quella animata e quella live action), che arriveranno in streaming entro la fine dell’anno.

Come potete vedere dalla clip qui sopra, la versione sing along del film sarà un po’ più sofisticata di quelle che i fan Disney conoscono molto bene e che uscirono al cinema e in home video.

Secondo quanto dichiarato dalla Disney, il successo di Encanto in streaming è stato straordinario: ogni account, in media, ha visto il film cinque volte, con oltre 180 milioni di rewatch da Natale.