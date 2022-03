La Disney ha diffuso in rete tramite Instagram un video dal dietro le quinte della sala di doppiaggio di, il film animato disponibile per la visione in streaming per tutti gli abbonati a Disney+.

Nel video in questione assistiamo alla performance della canzone “La famiglia Madrigal” eseguita da Stephanie Beatriz.

Potete vedere il video qua sotto:

Il film, ricordiamo, è disponibile in streaming per gli abbonati su Disney+.

Secondo quanto dichiarato dalla Disney, il successo di Encanto in streaming è stato straordinario: ogni account, in media, ha visto il film cinque volte, con oltre 180 milioni di rewatch da Natale.

Cosa ne pensate di questo video dal backstage del film Disney? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Disney/Instagram