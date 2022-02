Il successo di We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno!), canzone presente nell’ultimo film animato targato Disneyè inarrestabile.

A tal proposito l’utente di TikTok Brian Esperon ha sfruttato il social e le sue capacità motorie per ricreare in maniera quasi perfetta la coreografia che accompagna la canzone nel film.

Potete vedere il video qua sotto:

Ricordiamo che negli ultimi giorni la colonna sonora originale era arrivata in cima alla classifica Billboard 200 degli album, mentre la canzone We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno!) era riuscita a salire al i primi posti della classifica Hot 100.

Ricordiamo che la colonna sonora originale è arrivata in cima alla classifica Billboard 200 degli album: la canzone We Don’t Talk About Bruno (Non si nomina Bruno!) è salita al quinto posto della classifica Hot 100.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti!