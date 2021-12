Incassi in forte calo al box-office americano: in vista dei titoli natalizi, il primo weekend di dicembre ha visto una classifica sostanzialmente invariata, con il dominio die un incasso complessivo di 46 milioni di dollari, la cifra più bassa da fine settembre.

Il film targato Walt Disney Animation Studios incassa 12.7 milioni di dollari in tre giorni, perdendo circa il 53% rispetto all’esordio – un calo in linea con altri film d’animazione Disney. Complessivamente la pellicola ha raccolto finora 58 milioni di dollari, che diventano 116.1 milioni in tutto il mondo. Ricordiamo che il 24 dicembre Encanto uscirà in streaming incluso in Disney+.

Al secondo posto troviamo Ghostbusters: Legacy, con 10.3 milioni di dollari nel suo terzo weekend e un totale complessivo di 102 milioni di dollari (quasi quanto incassò a fine corsa il film del 2016). In tutto il mondo ha raccolto finora 145 milioni di dollari.

Terza posizione per House of Gucci, che tiene abbastanza bene con 6.7 milioni di dollari, salendo a 33.6 milioni complessivi, per un totale di 67.2 milioni di dollari in tutto il mondo.

L’unica nuova uscita del weekend apre al quarto posto: Christmas with the Chosen: the Messengers incassa 4 milioni di dollari in poco più di 1700 cinema, è il miglior weekend di sempre per un film distribuito da Fathom Events. La pellicola è basata su una serie tv religiosa realizzata in crowd funding, è uscita il 1 dicembre e finora ha incassato 9 milioni di dollari.

Chiude la top-five Eternals, con 3.9 milioni di dollari e un totale di 156 milioni di dollari, che diventano 384 milioni in tutto il mondo.

Da notare al settimo posto il ritorno di Dune, ridistribuito in Imax per una settimana, con 1.8 milioni di dollari (di cui 1 in IMAX) e un totale di 104 milioni negli USA e 382 milioni in tutto il mondo.

Per quanto riguarda i titoli arthouse, Belfast incassa mezzo milione di dollari, salendo così a 5.8 milioni complessivi, mentre Licorice Pizza incassa 223 mila dollari in quattro cinema, per un totale di 761 mila dollari incassati finora. Spencer raccoglie 121 mila dollari in circa 300 schermi, salendo a 6.9 milioni di dollari dopo cinque settimane.

INCASSI USA 3-5 DICEMBRE 2021

ENCANTO – $12,739,000 / $57,959,641 GHOSTBUSTERS: LEGACY – $10,350,000 / $102,191,594 HOUSE OF GUCCI – $6,773,404 / $33,641,223 CHRISTMAS WITH THE CHOSEN: THE MESSENGERS – $4,100,000 / $8,778,798 ETERNALS – $3,939,000 / $156,528,707 RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY – $2,655,000 / $13,173,747 DUNE – $1,810,000 / $104,572,547 CLIFFORD IL GRANDE CANE ROSSO – $1,800,000 / $45,728,389 KING RICHARD – $1,205,000 / $13,402,551 SWORD ART ONLINE: PROGRESSIVE – ARIA OF A STARLESS NIGHT – $1,050,000 / $1,050,000

Fonte: BOM