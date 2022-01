“La vita ha senso se ci sono i sentimenti”: Enrico Vanzina su Tre sorelle e l’eredità del fratello Carlo

Per lungo tempo, non ho mai pensato di fare il regista, perché ritenevo che la cosa più importante fosse la scrittura. Subito dopo aver realizzato la mia prima sceneggiatura, per Febbre da Cavallo, a 27 anni, ho cominciato a ricevere tante proposte di regia, ma fino a ora avevo sempre rifiutato. Il mio era sempre stato un lavoro di coppia con Carlo: stavo spesso sul set e mi occupavo del montaggio, come in un ristorante in cui ognuno ha la propria mansione.

Dopo la scomparsa di Carlo e Stefano [Vanzina, alias Steno, suo padre], dovevo però continuare a mandare avanti il ristorante “Steno, Carlo ed Enrico” con lo stesso menù, che comprende anche la regia. Mi collego alla Storia del cinema: Billy Wilder aveva iniziato come sceneggiatore di Ernst Lubitsch, da cui aveva imparato tutto. Dopo la scomparsa di quest’ultimo, in ogni momento di difficoltà si chiedeva: “Come avrebbe fatto Lubitsch?”. Anche io allora, quando ho dei dubbi in queste mie prime esperienze di regia, alzo gli occhi al cielo e chiedo a Carlo un consiglio, e lui mi risponde.