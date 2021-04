È morto oggi, celebre illustratore e tra gli autori di locandine cinematografiche più iconici del nostro paese.

Questo il post con cui è stato fatto l’annuncio:

Ciao a tutti gli amici virtuali, da oggi non potrò più farvi vedere i miei manifesti, di cui sono tanto orgoglioso, è stato un piacere e un onore interagire con tutti voi. Io sono volato via e vi tengo tutti nel cuore. Alla prossima vita.

Nato nel 1944, Sciotti ha lavorato nel campo del fumetto per poi dedicarsi a locandine sia per il cinema che per le edizioni home video (e in particolare, recentemente ha realizzato le cover della linea Midnight Classics di Midnight Factory). Indimenticabili le illustrazioni per i manifesti di tante commedie all’italiana, film di Lucio Fulci, tanti horror e altri classici. Sempre legato alla tecnica tradizionale, Sciotti aveva un sito ufficiale nel quale è presente uno shop delle sue opere. Questa la biografia pubblicata sul sito ad oggi:

Nasce a Roma il 24 settembre 1944. All’età di 16 anni, constatata la grande capacità e passione per il disegno ed affascinato dal mondo cinematografico, con i suoi migliori disegni si recò a Roma per proporsi ad uno studio di grafica per poster cinematografici. Venne subito assunto e all’innato talento potè affiancare nei successivi 15 anni anche le tecniche del mestiere affidandole a vari laboratori grafici per cartellonistica cinematografica. Divenuto ormai conosciuto ed apprezzato nella sua arte, Enzo decide di mettersi in proprio ed apre il suo studio a Roma. Negli anni ottanta è sicuramente tra i più prestigiosi, autori in Italia ed Europa di poster cinematografici. Nella sua carriera ha realizzato circa tremila manifesti cinematografici per altrettanti film di grande successo, nazionali ed internazionali. Il tratto pittorico ed il genio goliardico di Enzo Sciotti hanno impresso un carattere riconoscibile in tutto il mondo e contribuito al successo della cosidetta “Commedia all’italiana”. All’inizio degli anni Novanta, la computer grafica ha completamente sostituito la cartellonistica cinematografica pittorica decretando la fine di una forma artistica che ha regalato tanti sogni e tante opere indimendicabili. Oggi Enzo Sciotti è titolare a Cisterna di una importante agenzia di grafica pubblicitaria nella quale collaborano anche i suoi figli, la Art Designer. Continua a coltivare la sua passione dipingendo volti e corpi femminili ad olio, acquarelli e carboncino.

Sul suo canale Instagram sono disponibili moltissimi artwork, schizzi, disegni e manifesti. Su Wikipedia, invece, trovate la sua sterminata filmografia.

Fonte foto di copertina: sito ufficiale