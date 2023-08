A breve, ritroveremo Denzel Washington nei panni di Robert McCall in The Equalizer 3, dal 30 agosto nella sale italiane (GUARDA IL TRAILER). La pellicola dovrebbe essere il capitolo finale della saga ma, se mai venisse realizzata un’origin story sul protagonista, potrebbe coinvolgere l’IA per ringiovanire digitalmente il suo interprete.

In un’intervista con NME, il regista Antoine Fuqua ha infatti rivelato di aver preso in considerazione l’idea:

Ci ho pensato molto. Soprattutto ora, con la nuova tecnologia, l’intelligenza artificiale e tutto il resto… C’è una storia da raccontare su come [McCall] sia diventato questa persona – la versione più giovane. Ne ho parlato molto con Richard Wenk [co-sceneggiatore di tutti e tre i film di Equalizer]. [Ma] non ne ho ancora parlato con Denzel. È tutto così fresco e nuovo. Sto ancora osservando [la tecnologia]. Ho visto il film di Harrison Ford [Indiana Jones 5] e so che ci sono altri film in uscita. Credo che la Sony ne abbia uno in uscita con Tom Hanks [Here di Robert Zemeckis]. E ho sentito che la tecnologia sta migliorando sempre di più. Quindi la sto osservando per vedere dove va.

Girato in Italia in Costiera Amalfitana, The Equalizer 3 sposta l’azione nel nostro Paese, dove Robert McCall, lasciati gli Stati Uniti, finisce per affrontare la mafia. Ora risiede in Italia e scopre che alcuni suoi amici sono sotto il controllo di alcuni boss della malavita locali. Pronto a tornare al vigilantismo, Robert sa che di dover prendere in mano la situazione per proteggere i suoi amici.

Nel cast accanto a Washington ci sono anche Dakota Fanning (i due lavorarono assieme in Man on Fire quando lei aveva solo nove anni), David Denman, Sonia Ben Ammar e Remo Girone.

