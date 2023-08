La Sony avrebbe potuto avere il suo Universo Cinematografico Marvel se anni fa non fosse stato commesso un grosso errore di valutazione.

Durante un episodio di The Journal (come riporta Bleeding Cool) si è parlato del racconto di un ex dirigente commerciale della Sony, Yair Landau, sulla volta che lo studio non colse l’occasione di acquistare ogni personaggio della Marvel Comics per 25 milioni di dollari perché non era interessato ad altri personaggi che non fossero Spider-Man.

Si accaparrarono così i diritti dell’Uomo Ragno per 10 milioni di dollari, ignorando completamente il resto, come raccontato da Landau:

[La Marvel] era appena emersa dalla bancarotta, non avevano risorse. Sapevano che noi avevamo un frammento dei diritti e sapevano, ovviamente, che eravamo interessati a realizzare film Marvel, perciò ci incontrammo e negoziammo un accordo per 25 film Marvel per 25 milioni di dollari. Ogni singolo personaggio che avevano era parte dell’accordo. Il collettivo Sony decise che non gli interessavano le altre proprietà Marvel, non volevano investire negli altri personaggi. Mi dissero: “A nessuno importa un caz*o a meno che non sia Spider-Man“. Pensai che fossero degli idioti, ma mi ordinarono di tornare alle trattative e prenderci solo Spider-Man.

Ha poi aggiunto:

Li pagammo 10 milioni di dollari, che nel ’98, ’99 erano tanti soldi e poi gli garantimmo il 5% degli incassi lordi di tutto ciò che veniva generato dalla proprietà.

La proposta iniziale non prevedeva lo sfruttamento di X-Men e Fantastici 4, ma “solo” Iron Man, Thor, Ant-Man, Black Panther, gli Avengers e molti altri. Se le trattative fossero andate a buon fine, oggi l’Universo Cinematografico Marvel sarebbe molto diverso.

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate