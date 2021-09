LEGGI ANCHE – Le notti di Salem: nuovi ingressi nel cast del film tratto dal libro di Stephen King

Era il 9 settembre del 1981 e, in quel di Bangor, nello stato del Maine, cominciava a scrivere, uno dei suoi romanzi più amati, celebrati, discussi. Il corposo libro, 1344 pagine nell’edizione italiana, è da sempre il grande spauracchio di tutte quelle persone affette da coulrofobia, la paura dei clown per intenderci, perché la millenaria creatura che vive nelle viscere del terreno sotto alla fittizia cittadina di Derry sceglie, molto spesso, di manifestare la sua presenza assumendo proprio le fattezze di un pagliaccio, Pennywise. Un look perfetto per attivare nelle sue mortifere trame le sue vittime predilette, i bambini.

IT di Stephen King è stato adattato due volte, una per la TV e una per il cinema. Nella miniserie televisiva in due puntate del 1990, diretta da Tommy Lee Wallace è stato Tim Curry, l’indimenticabile Dr. Frank-N-Further in The Rocky Horror Picture Show, a traumatizzare mezzo mondo interpretando Pennywise. Nei due capitoli cinematografici diretti da Andres Muschietti arrivati nei cinema italiani, rispettivamente, il 19 ottobre 2017 in Italia e il 5 settembre 2019, il ruolo del terrificante clown è stato ricoperto da Bill Skarsgård.

Qua sotto potete vedere il post pubblicato su Facebook dal blog Stephen King Only che ci ha fornito un utilissimo promemoria per la ricorrenza:

Noi di BadTaste abbiamo avuto modo d’intervistare buona parte dei talent coinvolti nella lavorazione dei due IT cinematografici. La prima volta in quel di Madrid, nel 2017, la seconda volta durante l’ultima edizione in presenza pre-pandemica del Comic-Con di San Diego. Qua sotto potete trovare tutti i player con le nostre videointerviste:

Ecco, a seguire, la sinossi ufficiale di IT di Stephen King così come appare su Amazon:

In una ridente e sonnolenta cittadina americana, un gruppo di ragazzini, esplorando per gioco le fogne, risveglia da un sonno primordiale una creatura informe e mostruosa: It. E quando, molti anni dopo, It ricomincia a chiedere il suo tributo di sangue, gli stessi ragazzini, ormai adulti, abbandonano famiglia e lavoro per tornare a combatterla. E l’incubo ricomincia…

