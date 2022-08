L’esorcista: anche Ann Dowd nel cast del reboot

Secondo quanto riportato da Variety Ann Dowd (The Handmaid’s Tale) è entrata a far parte del cast de L’esorcista, il reboot in cantiere presso la Universal e la Blumhouse.

Nel cast troviamo anche Leslie Odom Jr. (Hamilton) ed Ellen Burstyn. David Gordon Green, regista dell’ultima trilogia di Halloween, sarà in cabina di regia di questo reboot che dovrebbe essere una trilogia. Il primo capitolo arriverà nelle sale il 13 ottobre 2023.

Negli scorsi mesi, il co-sceneggiatore de L’esorcista ha potuto spiegare perché, a suo modo di vedere la cosa, lavorare al rilancio del franchise nato dal capolavoro di Friedkin sia, per certi versi, un lavoro profondamente differente e “intricato” rispetto a un brand come quello di Halloween. Se volete scoprire il perché di questa sua affermazione, non dovete fare altro che leggere questo nostro articolo.

