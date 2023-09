L’esorcista – il credente (GUARDA IL NUOVO TRAILER) è il primo film della nuova trilogia targata Blumhouse concepita come vero e proprio sequel del capolavoro di William Friedkin uscito nei cinema nel 1973 in arrivo nelle sale dello stivale il prossimo 5 ottobre.

Nella pellicola, è stato chiarito già dai trailer usciti finora, assisteremo al ritorno in scena di Ellen Burstyn, l’attrice premio Oscar oggi novantenne che ne L’esorcista di William Friedkin interpretava Chris MacNeil, la madre di Regan (Linda Blair). Quest’ultima, come già spiegato tempo fa dal regista David Gordon Green, non comparirà nel lungometraggio, ma ha comunque svolto un lavoro di consulenza (ECCO I DETTAGLI).

È venuta sul set perché ha lavorato come consulente per il film. Sono stato molto fortunato ad averla come consulente e a farle leggere la sceneggiatura, ma non era interessata a un ruolo significativo e a tornare in quel contesto. L’abbiamo coinvolta come consulente perché stiamo lavorando con giovani attori e volevamo portarli in questi “luoghi pericolosi” in modo sicuro.