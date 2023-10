Mentre non è ancora chiaro chi sarà il prossimo James Bond, The Telegraph ha chiesto un parere a John Taylor, esperto dell’intelligence britannica che addestra agenti in tutto il mondo. Quest’ultimo ha spiegato perché secondo lui il nuovo volto dell’iconica spia dovrebbe essere una donna o un nero. Ecco le sue parole:

[Bond] è il più grande aiuto al reclutamento. L’unica cosa che i capi, credo, vorrebbero cambiare, tornando a una conversazione precedente, e potrebbe ancora accadere, è che James Bond dovrebbe essere un uomo nero, o una donna, o una donna nera. Farebbe sì che anche quel tipo di persone, per la diversità, vogliano unirsi a noi. James Bond è stato solo un bene.

FONTE: The Telegraph

