Vedremo mai Eternals 2? Non è ancora chiaro. Forse ricorderete che Eternals, uscito nei cinema nel novembre del 2021 per la regia del premio Oscar Chloé Zhao, è stato il primo film dei Marvel Studios a ricevere l’icona marcia su Rottentomatoes (da qualche settimana è arrivato anche Ant-Man and the Wasp: Quantumania a fargli compagnia) cosa che, insieme agli incassi tutt’altro che esaltanti, ha contribuito molto probabilmente a raffreddare gli animi circa le possibilità seriali della storia.

Parlando di Eternals 2 con l’Hollywood Reporter la regista spiega di “non voler commentare” in merito offrendo anche una nuova riflessione sul feedback ottenuto dal film:

No comment. Quando lavori con la Marvel e quando hai a che fare con una platea così vasta, apprezzo e rispetto davvero il fatto che ognuno di noi sia così unico. È eccitante vedere tutta questa differenza e il fatto che stiamo cambiando e crescendo ogni giorno. Ma con una platea globale è sostanzialmente impossibile accontentare i gusti di tutti e rendere tutti felici perché sarebbe come dire che siamo tutti uguali. È inevitabile avere delle opinioni differenti, ma il tuo compito resta quello di rimanere fedele al film che vuoi fare, a chi sei e alle persone con le quali stai collaborando. Puoi fare solo questo, insieme al divertirti mentre ci stai lavorando. Ogni altro elemento è fuori dal tuo controllo.

Con un budget di circa 200 milioni di dollari, Eternals ne ha poi incassati circa 400 al box-office globale.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Eternals 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: The Hollywood Reporter