Alcuni degli attori hanno trovato questa cosa in metallo e hanno detto: “Oddio cos’è”. Ricordo di aver chiesto: “Ragazzi, perché è cambiato il programma di riprese? IN CHE SENSO CI POTREBBE ESSERE UNA BOMBA?”.

Circa due anni fa vi abbiamo riportato che le riprese disi erano fermate a Fuerteventura dopo la scoperta di un oggetto sospetto sul set del film Marvel. In rete si era parlato di unche avrebbe comportato l’evacuazione di Angelia Jolie e Richard Madden dal set, ma ET aveva poi precisato che in realtà gli attori non erano sul set e che anzi sul posto c’era soltanto la seconda unità.

Alla troupe era stato chiesto di allontanarsi dall’area durante i controlli, come stabilito dal protocollo, ma poi il luogo è stato ritenuto sicuro.

@CreamOrScream (via The Direct) intanto ha scambiato due chiacchiere con Angelina Jolie, che ha svelato di aver rifiutato il ruolo di una supereroina in passato:

Solitamente non tendo verso i supereroi o i film di fantascienza, non è quello che cerco. Con questo film però ho avvertito qualcos’altro, era molto dipendente dai personaggi. Questi ragazzi non sono Spider-Man, Captain America o Hulk. Molti fan non sanno chi siano Gli Eterni, presentarli al pubblico tutti insieme non è facile.

Eternals sarà al cinema il 5 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

