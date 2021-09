I Marvel Studios sono nei cinema con LEGGI LA RECENSIONE ), ma, fra qualche settimana torneranno, a meno di altri rinvii, con, la pellicola di Chloé Zhao interpretata da Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Salma Hayek e Kumail Nanjani.

In una chiacchierata fatta con il magazine della D23 (via The Direct) è proprio Angelina Jolie a spiegare perché abbia deciso di prendere parte alla pellicola cinefumettistica:

La vera ragione era proprio il voler far parte di una famiglia così variegata, non aveva a che fare con la dimensione del ruolo. Ciò che mi ha sorpeso di più circa l’unirmi all’Universo Cinematografico della Marvel e il lavorare con Chloé è stato proprio lo scoprire quanto lei sia ancorata a terra. La prima volta che ha incontrato il cast, era a piedi nudi e sedeva sul pavimento. È stato proprio attraverso questo primo meeting che ci siamo scoperti, che ci siamo percepiti come dei geek, dei disadattati e tutto questo ci ha davvero messo in connessione aggiungendo un ulteriore livello di lettura alla storia. Sono state le nostre stranezze e le nostre differenze che sono diventati i nostri superpoteri. Chloé è il grande equalizzatore: nonostante questo cast gigantesco e pieno di star con il quale ha lavorato, ci ha trattato con lo stesso quantitativo di attenzione e cura.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

