Vi piacerebbe vedere un film interamente incentrato sulle avventure di Thena? Ovvero il personaggio interpretato danel cinecomic. A molti effettivamente piacerebbe.

Intervistata da CinePOP (via Collider), la Jolie ha dichiarato che in realtà non è dello stesso avviso, anche se gli piacerebbe comunque esplorare il suo personaggio in altre pellicole:

Ho adorato far parte della famiglia, quindi non ho alcun desiderio di separarmi da essa. Ma sarei felice di interpretarla nuovamente e poter esplorare ancora più in profondità le difficoltà che ha affrontato. Penso sia divertente immaginare a dove sono stati nel corso degli anni. Abbiamo migliaia di anni di materiale. Possiamo portarla ovunque. E mi piace l’idea di poter apparire da qualche parte, magari in altri film Marvel.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!