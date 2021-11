LEGGI: la recensione

È notizia dell’altroieri che Eternals è stato bandito in paesi mediorientali quali Arabia Saudita, Kuwait e Qatar , cui si sono aggiunti anche Bahrain e Oman. Inizialmente il film doveva uscire in questi paesi l’11 novembre, ma quando la Disney si è rifiutata di apportare alcune modifiche al montaggio finale su richiesta delle commissioni censura locali, i certificati per ottenere il via libera alla distribuzione non sono stati emessi. I principali cambiamenti richiesti erano relativi alle sequenze incentrate su(interpretato da Brian Tyree Henry), personaggio apertamente omosessuale che ha un marito (con il quale scambia un bacio) e un figlio. Nei paesi sopracitati l’omosessualità è illegale, tuttavia tagliare le scene legate a questo personaggio è impossibile senza stravolgere la trama principale del film. Lo stop in Kuwait e Qatar, poi, è relativo non solo allo scambio di effusioni tra due uomini ma anche al fatto che storicamente in questi due paesi la rappresentazione di profeti e dei è considerata blasfema.

Interpellata dal sito australiano news.com.au, Angelina Jolie non ha usato mezzi termini per commentare la situazione:

Ancora non riesco a capire come facciamo a vivere in un mondo, oggi, in cui ci sono ancora persone che non riconoscono quella di Phastos come una famiglia, e la bellezza di quella relazione e di quell’amore. Il fatto che qualcuno si arrabbi, si senta minacciato, non lo approvi o lo apprezzi… è veramente da ignoranti.

In Egitto, Libano, Emirati Arabi Uniti e Giordania, invece, sono stati effettuati tagli relativi a tutte le scene d’intimità – siano esse omosessuali o eterosessuali. Si tratta di una prassi per questi mercati.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentra principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh) e Kit Harington.