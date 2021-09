Da

Così potrebbe essere riassunta la sibillina dichiarazione rilasciata da Dan Stevens durante un’intervista con Collider. L’attore, reso celebre da Downton Abbey, la serie TV creata da Julian Fellowes dove ha interpretato Matthew Crawley, è noto per aver preso parte a progetti molto popolari come La Bella e la bestia, il live action Disney ispirato all’omonimo classico d’animazione dove ha vestito i panni del Principe, Eurovision, ma anche per essere stato David Haller in Legion, la serie TV di Noah Hawley basata sull’omonimo X-Men (anche se la produzione, lo ricordiamo, era scollegata dalla saga cinematografica dei Mutanti Marvel).

Durante la promozione stampa di I Am You Man si è ritrovato a rispondere proprio al rumour secondo cui sarà anch’egli presente nel già importante cast di Eternals, una domanda alla quale, come potete vedere dal video qua sotto, ha risposto con un laconico “Kro comment”. Come i fan dei fumetti Marvel sanno bene, Kro è il nome di un noto supervillain della Casa delle Idee la cui prima apparizione è avvenuta proprio in Eternals vol. 1 nel 1976. Kro è un capo militare nonché leader dei Devianti.

Seems a lot like DAN STEVENS is Kro in #Eternals 👀🔥⚡️ pic.twitter.com/6SGkdP6w2N — 𝐄𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐋𝐒 𝐄𝐑𝐀 (@eternalwhitman) September 24, 2021

La presenza di Kro era già stata spoilerata tempo fa dal leak di un action figure. La potete vedere in questo articolo.

Eternals sarà al cinema il 5 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Quanto attendete l’ultima fatica di Chloé Zhao, Eternals? Ditecelo nei commenti qua sotto!