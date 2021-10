La prossima settimana, il cinecomic dei Marvel Studios diretto dalla premio Oscar Chloé Zhao, arriverà nei cinema italiani. Vi abbiamo già segnalato che dopo le prime reazioni arrivate sui social, che, come da prassi, tendevano a essere alquanto positive, sono poi arrivate le prime recensioni della stampa internazionale , dal sapore decisamente più variegato.

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, anche noi di BadTaste abbiamo potuto pubblicare la nostra recensione e la nostra videorecensione – le trovate linkate più in basso – e, nei prossimi giorni, vi proporremo anche le nostre videointerviste al cast, alla regista Chloé Zhao e alla produttrice dei Marvel Studios Victoria Alonso.

Intanto però, le recensioni in lingua inglese di Eternals sono continuate ad aumentare tanto che, su Rotten Tomatoes, ha guadagnato un poco invidiabile primato: è diventato il progetto dei Marvel Studios con la percentuale di recensioni positive (ergo, lo ricordiamo, non si tratta della media dei voti) più bassa di sempre. Attualmente, col il 64% di recensioni positive su 92 prese in esame, ha spodestato Thor: The Dark World dal gradino più alto di questo poco invidiabile podio.

Ma non è tutto. Come già accaduto in passato ad altre pellicole, Marvel Studios e non solo, su IMDb si sta verificando un caso di review bombing (via The Direct) dove diversi utenti hanno pubblicato recensioni negative da una stella. Chiaramente si tratta di commenti preventivi fatti senza aver visto la pellicola da parte di gente che ha deciso di prenderla di mira per via dell’inclusione di personaggi LGBTQIA+.

Eternals sarà al cinema il 3 novembre.

Noi di BadTaste.it celebreremo il lancio del nuovo film in Dolby Atmos sul gigantesco schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, di cui siamo media partner. La proiezione evento si terrà proprio il 3 novembre alle ore 21:10, e come sempre vi invitiamo a prenotare il vostro posto perché ci saranno tante sorprese! Alla fine della proiezione, come da tradizione, registreremo le vostre reazioni e realizzeremo un video che condivideremo sul sito e sui social.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).