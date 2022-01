Gemma Chan con Harry Styles e le altre star di Eternals nelle foto inedite dal backstage

Eternals, il lungometraggio dei Marvel Studios diretto dal premio Oscar Chloe Zhao, è disponibile da qualche giorno su Disney+. Per l’esattezza, il film è approdato sulla piattaforma della Casa di Topolino il 12 gennaio ed è fruibile anche nel formato IMAX Enhanced (ECCO TUTTI I DETTAGLI SUL LANCIO DEL FORMATO).

Per ricordare ai propri e alle proprie follower su Twitter che Eternals è disponibile in streaming su Disney+, Gemma Chan (Sersi) ha postato una serie di scatti inediti dal backstage della pellicola in cui la vediamo tanto col cast principale del film, quanto con chi, come Harry Styles, entra in scena solo nella prima delle due scene extra.

Trovate tutte le foto direttamente qua sotto!

Nel cast di Eternals troviamo: Angelina Jolie che interpreta Thena, Gemma Chan è Sersi, Lauren Ridloff è Makkari, Salma Hayek è Ajax, Lia McHugh è Sprite, Richard Madden è Icarus, Kumail Nanjani è Kingo, Brian Tyree Henry è Phastos, Don Lee è Gilgamesh, Barry Keoghan interpreta Druig. Nel cast figurano anche Harish Patel, nei panni del divertente assistente di Kingo, Karun, e Kit Harington che invece interpreta Dane Whitman. Harry Styles interpreta Starfox, fratello di Thanos: il personaggio, nella prima scena post-crediti dove compare insieme a Pip il Troll (doppiato in originale da Patton Oswalt), precisa però di chiamarsi Eros,

