Ottimo sabato al box-office italiano: ieri sono stati raccolti ben 2.6 milioni di euro, di cui meno della metà da, a dimostrazione che gli incassi sono piuttosto distribuiti lungo la classifica. Il cinecomic dei Marvel Studios, comunque, continua la sua corsa raccogliendo altri 1.2 milioni di euro e ottenendo la miglior media della classifica (oltre 1800 euro per copia), per un totale di oltre 2.9 milioni di euro: come previsto, dovrebbe chiudere il weekend lungo sopra i tre milioni e mezzo.

Vola al secondo posto Io sono Babbo Natale: la commedia natalizia incassa ben 217 mila euro, salendo a 359 mila euro complessivi – verosimilmente anche oggi avrà un buon posizionamento. Risale anche La famiglia Addams 2, con 204 mila euro e un totale ora di 1.9 milioni di euro.

Quarto posto per Freaks Out, che tiene ancora molto bene rispetto a sabato scorso e incassa altri 202 mila euro, per un totale ora di 1.5 milioni di euro.

Le altre nuove uscite del weekend: Ultima notte a Soho, al settimo posto, incassa 79 mila euro per un totale di 135 mila euro, mentre Il bambino nascosto all’ottavo posto incassa 58 mila euro e sale a 97 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 6 / 11 / 2021

ETERNALS – € 1.234.357 / € 2.933.866 IO SONO BABBO NATALE – € 217.957 / € 359.171 LA FAMIGLIA ADDAMS 2 – € 204.643 / € 1.969.204 FREAKS OUT – € 202.735 / € 1.486.824 MADRES PARALELAS – € 176.406 / € 1.525.970 VENOM: LA FURIA DI CARNAGE – € 105.479 / € 6.723.763 ULTIMA NOTTE A SOHO – € 79.627 / € 135.859 IL BAMBINO NASCOSTO – € 58.518 / € 97.021 NO TIME TO DIE – € 55.740 / € 7.815.180 HALLOWEEN KILLS – € 44.116 / € 1.691.693

Fonte: Cinetel