Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Come vi abbiamo raccontato, nella prima scena dei titoli di coda difacciamo la conoscenza di un nuovo personaggio mai visto prima nell’Universo Marvel. Parliamo di, personaggio che nelle storie Marvel di ambientazione cosmica ha sempre avuto come comprimario(che debutterà in). Questi presenta il suo compagno di viaggio, che chiama, fratello di Thanos: è interpretato da, che precisa di chiamarsi

In una recente intervista con ComicBook.com, il creatore di Pip il Troll Jim Starlin ha parlato della scelta di Patton Oswalt per dare voce al personaggio:

Credo sia perfetto, ho adorato ascoltare la sua voce nella serie animata di M.O.D.O.K.. Avevo ascoltato la prima e ho pensato: “Uh, va bene”, poi ho visto la seconda e non ho più smesso di ridere. Credo che Patton abbia una flessibilità incredibile, la sua voce è perfetta.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).