Eternals, Kit Harington parla dello spoiler sulla scena post-crediti

A margine della premiere mondiale ditenutasi a Los Angeles prima e della proiezione avvenuta alla Festa del Cinema di Roma, l’effetto sorpresa su una delle due scene post-crediti presenti nella pellicola targata Marvel Studios potrebbe essere stata rovinata a molte persone a causa di fastidiosi leak online.

Se volete ricostruire la vicenda senza il rischio d’incappare in spoiler, potete farlo leggendo questo editoriale che abbiamo dedicato alla questione. Intanto però, in una chiacchierata fatta con The Playlist, Kit Harington ha avuto modo di dire la sua sulla questione. Questo il commento dell’attore reso celebre da Game of Thrones:

Onestamente, non sapevo fosse accaduto. Sai, ho vissuto in un mondo dove gli spoiler sono accaduti per lungo tempo. Posso capire che la cosa avvenga. Certo è abbastanza fastidioso che la gente li faccia. Bisognerebbe lasciare che la gente possa andare al cinema ad avere l’esperienza per cui ha pagato un biglietto e scoprire le cose in quel modo e non perché, senza neanche volerlo, ci vanno a sbattere online.