Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Ancheporta avanti la tradizione dei Marvel Studios di regalare ai fan delle scene extra nel corso dei titoli di coda.

Le sequenze non sono sempre state certe, come rivelato a Metro dallo sceneggiatore Kaz Firpo:

Posso dire che ne abbiamo scritte nove prima di decidere per quelle che sono nel film. […] Le altre nove possibili versioni raccontavano storie diverse, personaggi diversi e presentavano idee diverse. Quello su cui ci siamo interrogati è stato: “Dove vogliamo andare a parare?”.

ETERNALS: LA SPIEGAZIONE DELLA PRIMA SCENA NEI TITOLI DI CODA

Nella prima scena, ritroviamo tre degli Eterni – Makkari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan) e Thena (Angelina Jolie) – a bordo dell’astronave che sono alla ricerca degli altri Eterni. Al contempo sono preoccupati da ciò che succede sulla Terra, visto che non hanno da tempo notizie dei loro compagni si squadra.

Tutto a un tratto, due curiosi personaggi si teletrasportano sulla navicella: uno è Pip il Troll, personaggio che nelle storie Marvel di ambientazione cosmica ha sempre avuto come comprimario Adam Warlock (che debutterà in Guardiani della Galassia Vol.3). Questi presenta il suo compagno di viaggio, che chiama Starfox, fratello di Thanos: è interpretato da Harry Styles, che precisa di chiamarsi Eros.

“Non c’è bisogno che tu lo faccia tutte le volte” dice a Pip riferendosi alla sua presentazione, così il troll risponde:

“I vostri amici sono in grande pericolo e sappiamo dove trovarli” dice Eros.

LA SECONDA SCENA NEI TITOLI DI CODA

La seconda scena è tutta incentrata sul futuro di Dane Whitman, che nei fumetti diventa il Cavaliere Nero. Nei momenti finali della pellicola Dane spiega a Sersi di non averle detto proprio tutto sulla sua famiglia e in effetti in una sequenza lo vediamo alle prese con una custodia che ha un po’ il timore di aprire. Dopo essersi fatto forza, la apre e rivela una spada: la celebre Lama d’ebano, già citata in un’altra sequenza del film.

“Sicuro di volerlo fare?” sentiamo dire a una voce che nel doppiaggio italiano ha la voce di Simone D’Andrea. Al momento non è chiaro di chi possa trattarsi.

Nei fumetti Dane diventa il Cavaliere Nero, un ruolo passato da generazione in generazione da parte dei suoi antenati sin dall’età arturiana. Chiunque abbia il titolo di Cavaliere Nero ha il diritto di brandire la Lama d’ebano, che porta con sé una maledizione: più a lungo si impugna al spada, più violenta e sanguinolenta si fa la sente di chi la brandisce.

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).