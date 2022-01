In una recente intervista con Inverse – interprete di Sprite – ha svelato cheaveva girato una scena diversa per il film Marvelrispetto a quella mostrata nei cinema.

Si trattava di una sequenza dal minore impatto, come raccontato da McHugh:

In realtà non condividevo la scena con lui, la sua prima scena è stata tagliata. Era un parallelismo con la nostra prima scena in cui arriviamo sulla Terra. Era un finale alternativo che non è risultato efficace. L’abbiamo girata nello stesso giorno in cui abbiamo girato la nostra, perché era praticamente tutto uguale. Stessa inquadratura con personaggi diversi.

Ecco la foto dal finale in questione mostrata dall’attrice a novembre scorso:

La regista qualche tempo fa aveva già parlato del finale originale:

Avevamo un altro finale molto cupo. Cupo. Non lo odiavo, perché sono abituata a film più malinconici, ma non penso che il pubblico avrebbe apprezzato.

Inizialmente il film terminava con loro che tornavano sull’astronave, con le menti cancellate, pronti a partire per un altro pianeta, come in The Twilight Zone. Ricordo che quando passavamo al nero, tutti dicevano: “Non so cosa fare”. Inoltre… è l’Universo Cinematografico Marvel, volevamo che il pubblico fosse entusiasta per ciò che sarebbe arrivato dopo!

[…] In quel finale deprimente, a un certo punto lui [Harry Styles] sarebbe dovuto essere uno degli Eterni sull’astronave, ma non funzionava.