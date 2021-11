Dane ha una storia molto lunga con Sersi nei fumetti. Hanno un rapporto davvero complesso e interessante che si espande in più cicli. Quello che volevamo fare con Dane era avere un personaggio che avesse un certo peso e un certo potere, ma solo con il potenziale di diventare qualcosa di grande. Ci serviva un personaggio che imparasse le regole di questo mondo, che amasse Sersi e che avesse comunque un certo potenziale su cosa diventare.

In una recente intervista con The Direct , lo sceneggiatore di Eternals Kaz Firpo ha parlato del poco spazio riservato a, il personaggio interpretato dache avrà un ruolo centrare nel futuro dell’UCM:

Eternals è arrivato al cinema il 3 novembre.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

