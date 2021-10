sono stati ospiti di Jimmy Kimmel ieri sera e in tale occasione è stata mostrata la prima clip da, il cinecomic Marvel di Chloe Zhao dalnei cinema italiani.

Potete ammirarla qui di seguito:

A First Clip from #Eternals pic.twitter.com/JYzhvguAI0 — MCU Perfect Gifs & Clips 🎥 (@MCUPerfectGifs) October 15, 2021

Ecco l’intervista integrale:

Noi di BadTaste.it celebreremo il lancio del nuovo film in Dolby Atmos sul gigantesco schermo della Sala Energia ad Arcadia Cinema di Melzo, di cui siamo media partner. La proiezione evento si terrà proprio il 3 novembre alle ore 21:10, e come sempre vi invitiamo a prenotare il vostro posto perché ci saranno tante sorprese! Alla fine della proiezione, come da tradizione, registreremo le vostre reazioni e realizzeremo un video che condivideremo sul sito e sui social.