In una recente intervista con l’ USA Today per la promozione diè tornata a parlare del suo prossimo film,

L’attrice ha prima di tutto spiegato che l’esperienza è stata stressante a causa della sua segretezza: “È come sposare un uomo che non hai mai incontrato“.

Ha poi parlato dell’ingombrante copricapo del personaggio:

Un incubo. Devi raggiungere in auto certi posti e non c’è spazio per il copricapo, quindi per uscire dall’auto devi praticamente fare yoga. Tutti gli fanno la guardia come se si trattasse di un gioiello speciale, la gente ti cammina dietro. Non è facile da indossare e ti viene il mal di testa.

L’attrice ha poi parlato della commozione dell’ultimo giorno sul set:

È successo qualcosa di strano, ho pianto un po’. Il motivo non era il sogno di essere una supereroina, ma il significato di quello che stavo facendo per tantissime persone. L’idea che una donna messicana, superati i 50 anni, potesse interpretare una supereroina. Ho provato tanto orgoglio a indossare il costume da supereroe, ha avuto grande significato.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Quanto attendete l'ultima fatica di Chloé Zhao?