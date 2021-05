Non mi era mai passato per la testa di finire in un film Marvel. Pensavo che la nave fosse già salpata da un pezzo, è stato sconvolgente. […] Per i messicani è difficile diventare degli eroi d’azione. Figuriamoci se sono anche donne. Perciò l’idea di una supereroina, messicana e donna, alla mia età… mi sembrava che fosse uno scherzo.

Nel corso di un’intervista con Variety ha parlato del suo ruolo in, il cinecomic Marvel diretto da Chloé Zhao. L’attrice ha ammesso che pensava che la Marvel stesse scherzando quando le ha offerto il ruolo:

Hayek interpreta Ajak nel film:

Non cercate Ajak nei fumetti. Quando l’ho fatto io, ho scoperto che era un uomo.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

L’uscita italiana del cinecomic Marvel è prevista per il 3 novembre 2021.

