Con il cinecomic Marvelapprodato sulla piattaforma streaming Disney+, i fan di tutto il mondo hanno avuto modo di rivedere il film con estrema attenzione.

In tal senso un utente di Reddit ha infatti scovato in una scena un curioso riferimento a Star Wars. In un frame della sequenza che si svolge sull’aereo privati di Kingo possiamo vedere alle spalle del personaggio un televisore che trasmette Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora.

Trovate l’immagine e il post qua sotto:

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate di questo riferimento a Star Wars presente nel cinecomic dei Marvel Studios? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Reddit user u/OscarTMJ