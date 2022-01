Eternals: Ikaris ritornerà?

Da ieri Eternals, il cinecomic dei Marvel Studios diretto dalla premio Oscar Chloé Zhao, è disponibile in streaming su Disney+. Il film è originariamente uscito al cinema a novembre e ha avuto un box office di certo non terribile, ma neanche lontanamente paragonabile a quello di Spider-Man: No Way Home: ha difatti incassato poco più di 400 milioni worldwide (fonte: box office mojo), 100 in meno di Venom: la furia di Carnage della Sony Pictures.

Eternals è stata inoltre la prima deil Marvel Cinematic Universe a ricevere l’icona marcia su Rotten Tomatoes nonché la prima targata Marvel Studios a ottenere un CinemaScore B (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Se avete visto film – ergo se non lo avete ancora fatto vi suggeriamo di smettere di leggere perché sta per arrivare uno spoiler – sapete bene che, per tutta una lunga serie di motivi, alla fine della pellicola vediamo Ikaris (Richard Madden) volare verso il Sole. La sua scomparsa non ci viene mostrata in maniera esplicita, ma viene lasciata alla nostra immaginazione.

Ebbene, in un video arrivato su TikTok (via Comic Cook), potrebbe essere stato svelato che il personaggio farà comunque ritorno nell’Universo Cinematografico della Marvel. L’utente Emmy Kennard ha difatti pubblicato una clip accompagnata dalla didascalia “When your brother is a stunt double and his next job is a character coming back into the MCU“, ovvero “Quando tuo fratello esercita la professione di stunt e il suo prossimo lavoro è quello di un personaggio che sta per tornare nel Marvel Cinematic Universe”. A quanto pare, il fratello della ragazza è Joe Kennard, la controfigura personale di Richard Madden. Kennard, che stando al suo CV non è solito lavorare con altri attori dell’MCU quindi tutto sembra indicare nella direzione di un ritorno in scena di Ikaris.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+, potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Trovate tutte le informazioni su Eternals nella nostra scheda.

Potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche tramite Twitch!