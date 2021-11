Il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe,, è ora nelle sale, e ha introdotto tutta una serie di nuovi personaggi all’interno del franchise. Tra questi, la prima supereroina sorda,, interpretata da Lauren Ridloff, la cui performance non solo è stata lodata da critica e pubblico, ma sta anche ispirando un rinnovato interesse per la lingua dei segni

Nel film, Makkari comunica con gli altri Eterni attraverso questo mezzo di comunicazione. Secondo un’indagine della piattaforma di tutoraggio online Preply (via The Independent), il richiamo e l’attesa verso Eternals potrebbero aver causato l’impennata nelle ricerche per “imparare la lingua dei segni per principianti”, che hanno registrato un aumento del 250% nell’ultimo anno. C’è stato anche un enorme aumento di interesse per Ridloff, che è sorda anche nella vita reale: le ricerche relative a lei sono aumentate del 550% dal 1° novembre. Anche quelle per “primo supereroe sordo” hanno visto un notevole incremento, raddoppiando nell’ultimo anno.

L’importanza di ritrarre il primo supereroe sordo della Marvel sul grande schermo non si esaurisce con Ridloff. L’attrice aveva parlato della sua esperienza con Eternals e di cosa significhi essere un’attrice sorda sul set in un’intervista con il New York Times:

Mi sono imposta di mostrare quanto è facile per me lavorare in quanto persona sorda. Ero preoccupata di sembrare troppo fragile. Ma dopo aver lavorato con altri, mi sono resa conto che ognuno ha le proprie sfide e devo pensare a cosa devo offrire come attore, e non scusarmi per questo. Hollywood sta finalmente scoprendo perché è così importante avere una rappresentazione inclusiva, e ora si tratta più di capire come. Questa è la parte più difficile. Abbiamo bisogno di scrittori sordi e creativi coinvolti nel processo di pianificazione dei progetti fin dall’inizio. Quando hai esperti sordi dentro e sulla scena, dalla troupe ai truccatori, sembra che questo porti naturalmente a una rappresentazione più autentica sullo schermo.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Fonte: CB