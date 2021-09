Il cast diha parlato con Total Film dei propri poteri, entrando nel dettaglio e confermando quanto già visto dai materiali promozionali.

Ecco un riassunto grazie a The Direct):

Gemma Chan: “Sersi può manipolare la materia. Perciò trasforma sostanze o oggetti inanimati in altre cose, un potere che può rivelarsi utile“. Angelina Jolie: “A me è stato dato il potere ‘di far apparire le cose in mano’. L’allenamento è stato uno spasso“. Richard Madden su Ikaris: “I suoi poteri sono fantastici, è molto forte, sa volare e spara laser dagli occhi“. Kumail Nanjiani su Kingo: “Spara raggi di energia dalle mani. Ovviamente non ho praticato il metodo per questo aspetto, aggiungeranno i raggi in post-produzione. Ho preso però lezioni di arti marziali e di ballo“. Lia McHugh: “Sprite sa fare illusioni! I suoi poteri vengono usati in modi molto creativi e fondamentali per la storia“. Lauren Ridloff su Makkari: “Ovviamente il potere più evidente è la velocità, ma il modo in cui manipola la velocità per usarla come arma è geniale, perciò il suo vero potere è l’astuzia“. Brian Tyree Henry su Phastos: “Lo chiamano tecnopata perché sa usare la mente e l’energia per assemblare qualunque cosa usando la tecnologia che lo circonda“. Barry Keoghan su Druig: “Usa il controllo della mente per manipolare le persone. Non fa niente con le mani, guarda e basta, una cosa bellissima“. Don Lee: “Gilgamesh è immortale, ha forza sovrumana ed è considerato il più forte degli Eterni. Ha un pugno che stende come un pugile di pesi massimi. Essendo stato un pugile per molto tempo ho cercato di aggiungere dei movimenti veri“. Salma Hayek su Ajax: “Il suo superpotere è la guarigione, che è un po’ come il miracolo che fanno le madri“. Kit Harrington su Dane: “Anche io vorrei un potere. È stato bellissimo interagire con gli altri personaggi, anche se sono stato tanto invidioso“.

Eternals sarà al cinema il 5 novembre.

LEGGI ANCHE – La storia di Eternals sarà ambientata contemporaneamente a quella di Spider-Man: Far From Home

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).

Cosa ne pensate? Quanto attendete l’ultima fatica di Chloé Zhao, Eternals? Ditecelo nei commenti qua sotto!