Ethan Hawke e Josh Charles, entrambi apparsi in L’attimo fuggente (Dead Poets Society), si sono ricongiunti per il video musicale di “Fortnight” per il nuovo album The Tortured Poets Department di Taylor Swift.

Hawke ha parlato del videoclip durante la puntata del 6 maggio di The Late Show with Stephen Colbert, e ha parlato della genesi della collaborazione.

“Credo che [Taylor] intendesse inserire una strizzatina d’occhio a L’attimo fungente” ha spiegato l’attore.

Per lavorare al video ha dovuto firmare un accordo di non divulgazione, che ha indotto l’attore a non dire nulla alle sue figlie: “Se avessi detto alle mie figlie che dovevo incontrare Taylor Swift, tutta la scuola lo avrebbe saputo“.

Quando è arrivato il momento di dirglielo, sulle loro facce è apparsa della “profonda delusione”.

“Taylor appartiene a loro” ha spiegato. “Non potevo vantarmene, perciò ho sminuito la cosa“.

L’attore ha poi spiegato che lui e Charles si sono divertiti tanto durante le riprese: “Abbiamo riso così tanto per tutto il giorno. Ci sentivamo le più grandi rockstar al mondo“.

Cosa ne pensate del racconto di Ethan Hawke? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qui di seguito nei commenti.

