Evan Rachel Wood vuole interpretare la cattiva in un film Disney

In una recente intervista con /Film, Evan Rachel Wood ha parlato Weird: The Al Yankovic Story, il biopic con protagonista Daniel Radcliffe, affiancato da Rainn Wilson, Toby Huss, Julianne Nicholson.

In tale occasione l’attrice ha parlato di un sogno nel cassetto, interpretare la cattiva in un film Disney:

Oddio, lo adorerei tanto! Se facessero un altro film live-action, adorerei interpretare una cattiva Disney o qualcosa del genere. Il bello è che solitamente non mi piace interpretare personaggi cattivi. Molte persone dicono che è divertente, ma a me non piace essere cattiva [ride], a volte può essere difficile. Posso essere cattiva fino a un certo punto senza starci male.