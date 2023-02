Evangeline Lilly parla del suo rifiuto a una proposta di Hugh Jackman di recitare in X-Men

In occasione di un’intervista per il podcast Happy Sad Confused, Evangeline Lilly ha rivelato che Hugh Jackman le aveva proposto di considerare un ruolo in un film di X-Men.

La proposta arrivò dopo aver recitato in Real Steel con il volto di Wolverine:

Jackman mi disse: “Ehi, la produzione di X-Men mi ha chiesto di contattarti perché sanno che non vuoi parlare con nessuno. Sapevano che sto lavorando con te ed erano interessati a sapere se dovesse interessarti entrare in X-Men“. Gli risposi: “No, non mi interessa“. Mi sentivo una stronz* perché stavo parlando con uno degli X-Men! Quegli X-Men! Eppure dalla mia bocca uscì solo: “No, non mi interessante“. Che scortesia!

Da allora le cose sono cambiate visto che alla fine Evangeline Lilly ha accettato il ruolo di Hope van Dyne per i Marvel Studios, ed è ora al cinema in Ant-Man and the Wasp: Quantumania