Evangeline Lilly giudica eccessiva la segretezza Marvel: “Ragazzi, non sono i segreti del Pentagono!”

Evangeline Lilly è impegnata nella promozione di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la pellicola che darà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe il prossimo 15 febbraio.

Ospite da Jimmy Fallon, Evangeline Lilly ha parlato di un tema sempre molto attuale quando si ha a che fare con i Marvel Studios, ovvero la proverbiale segretezza che circonda tutti i vari progetti della divisione cinematagrafica della Casa delle Idee. Una segretezza che l’attrice reputa eccessiva dato che non si tratta di questioni di sicurezza nazionale. Per spiegare la sua idea, l’attrice finisce anche inevitabilmente a parlare di Lost, la celebre serie TV dove ha interpretato Kate:

Non sono brava a mantenere i segreti e, in realtà, sono anche alquanto ribelle verso tutta la faccenda della segretezza. Fondamentalmente perché penso “Ragazzi, non sono i segreti del Pentagono, non stiamo trattando importanti informazioni in grado di cambiare in maniera drastica le nostre vite!”. Quando lavoravamo a Lost c’è stata sostanzialmente l’alba dell’approccio all’insegna della segretezza perché Twitter era stato creato proprio mentre lavoravamo a Lost. I fan cominciarono ad andare fuori di testa, erano tutti affamati di scoprire cosa sarebbe accaduto poi e, per questo, mi chiesero d’installare una cassetta di sicurezza sotto al portico di casa per consegnare lì le sceneggiature. Al che io “Ma neanche per idea! Non metterò una cassetta di sicurezza in veranda! È una sceneggiatura: la consegni e al più la lasci lì sotto”. Ma mi dissero “Se lo facessimo, verremmo licenziati. Dobbiamo metterla al sicuro!”. Non ho mai installato quella cassetta di sicurezza.